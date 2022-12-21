У москвича нашли в Калужской области три килограмма наркотиков
В среду, 21 декабря, прокуратура Калужской области сообщила о завершении расследования уголовного дела, которое ранее было возбуждено в отношении 33-летнего мужчины из Подмосковья.
По версии следствия, он арендовал земельный участок в Износковском районе и выращивал там наркосодержащие растения.
По условиям аренды, владелец земли не должен был приезжать туда летом.
У предполагаемого виновника изъяли около трех килограммов наркотиков. Ему грозит до 10 лет колонии.
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