У москвича нашли в Калужской области три килограмма наркотиков

В среду, 21 декабря, прокуратура Калужской области сообщила о завершении расследования уголовного дела, которое ранее было возбуждено в отношении 33-летнего мужчины из Подмосковья.

По версии следствия, он арендовал земельный участок в Износковском районе и выращивал там наркосодержащие растения.

По условиям аренды, владелец земли не должен был приезжать туда летом.

У предполагаемого виновника изъяли около трех килограммов наркотиков. Ему грозит до 10 лет колонии.

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