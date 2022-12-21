В Калуге 25-летняя девушка на улице ограбила свою знакомую

В Калуге 25-летнюю девушку, которая ранее уже была судима, подозревают в грабеже. Об этом в среду, 21 декабря, сообщили в региональном управлении МВД.

По версии следствия, она поссорилась на улице со знакомой, выхватила у нее рюкзак и убежала.

Позже она достала из рюкзака телефон и деньги. Гаджет подозреваемая продала своему знакомому.

Общий ущерб оценили в 25 тысяч рублей.

Калужанке грозит до четырех лет лишения свободы.

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