Калуга Обнинск
Главная Новости Криминал
История Калуги Статьи

В Калуге налогового инспектора оштрафовали за разглашение тайны

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 21.12.2022 11:13 0 362
В Калуге налогового инспектора оштрафовали за разглашение тайны

В Калужской области бывшего налогового инспектора приговорили к штрафу по уголовной статье за разглашение налоговой тайны. Об этом в среду, 21 декабря, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

- Он на протяжении длительного времени за плату оказывал консультационные услуги своему знакомому, - пояснили в СК. - Пользуясь своим служебным положением, налоговый инспектор неоднократно осуществлял доступ к информации об индивидуальном предпринимателе и передавал эти сведения своему знакомому через месенджер, тем самым незаконно разгласив налоговую тайну.

Виновники приговорили к штрафу. Его размер следователи пока не раскрывают. Данная уголовная статье предусматривает штраф до 1,5 миллиона рублей.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 21.12.2022 11:13 0 362
Тэги: криминал
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей
загрузка комментариев
ОПРОС
21 декабря в Петербурге из-за эпидемии закончит учиться начальная школа. Калужский минобр на такие действия не решился. А как вы думаете, какая на самом деле заболеваемость в регионе? На прошлой неделе заболели гриппом 70, а ОРВИ 16476 человек. 
Все опросы
Новости партнеров
Обустройство бани: виды баков для нагрева воды по способу установки
Где отдохнуть на Мальдивах
Причины отдать предпочтение подвесным люстрам

© 2007-2022 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

       

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru