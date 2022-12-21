В Калуге налогового инспектора оштрафовали за разглашение тайны

В Калужской области бывшего налогового инспектора приговорили к штрафу по уголовной статье за разглашение налоговой тайны. Об этом в среду, 21 декабря, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

- Он на протяжении длительного времени за плату оказывал консультационные услуги своему знакомому, - пояснили в СК. - Пользуясь своим служебным положением, налоговый инспектор неоднократно осуществлял доступ к информации об индивидуальном предпринимателе и передавал эти сведения своему знакомому через месенджер, тем самым незаконно разгласив налоговую тайну.

Виновники приговорили к штрафу. Его размер следователи пока не раскрывают. Данная уголовная статье предусматривает штраф до 1,5 миллиона рублей.

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