В Калужской области завод не выплатил сотрудникам три миллиона рублей

В Тарусском районе возбудили уголовное дело из-за большой задолженности по зарплате перед сотрудниками одного из заводов, работающего в пищевой промышленности. Об этом в среду, 21 декабря, сообщили в прокуратуре Калужской области.

На данный момент известно, что 69 сотрудников не получили вовремя около трех миллионов рублей.

Максимальное наказание за данное нарушение закона – три года лишения свободы.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.