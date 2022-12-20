Трое калужан перевели мошенникам три миллиона рублей

В Калуге еще три человека стали жертвами телефонных мошенников. Об этом во вторник, 20 декабря, сообщили в региональном управлении полиции.

Во всех случаях им звонили преступники, представлявшиеся сотрудниками банка. Они убеждали калужан перевести свои сбережения на якобы безопасный счет, потому что деньги кто-то пытается украсть.

В общей сложности жители Калуги отдали мошенникам три миллиона рублей.

Полиция ведет расследование уголовных дел.

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