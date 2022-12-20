В Калуге убийцу судят за преступление 2012 года

В Калуге 44-летнему мужчине грозит до 15 лет лишения свободы за преступление, которое он совершил в 2012 году. О завершении расследования уголовного дела вечером 19 декабря сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

По версии следствия, в августе 10 лет назад калужанин распивал спиртное со знакомым в доме на улице Никитина, по ссорился с ним и несколько раз ударил по голове. От полученных травм пострадавший скончался.

Нашли предполагаемого виновника нынешним летом.

В ближайшее время по делу начнется суд.

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