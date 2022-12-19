В Калужской области рыбаки получили по два года за ловлю сетью

В Калужской области суд вынес приговор двоим мужчинам, которые попались на незаконной ловле рыбы. Один из виновников из Козельского района, другой – из Москвы, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

В мае они вместе приехали на озеро Бездонное в Перемышле, рыболовными сетями перекрыли 2/3 водоема и поймали с их помощью четыре рыбы - леща, карася, ротана и щуку. Сразу после этого мужчин заметили сотрудники Рыбнадзора.

Ущерб оценили в 3200 рублей.

Рыбаки получили по два года условно с испытательным сроком в один год.

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