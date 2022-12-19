В Калужской области рабочий украл 30 тонн асфальтовой крошки

В Мосальском районе 32-летнего мужчину подозревают в краже асфальтовой крошки. Об этом в понедельник, 19 декабря, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

По версии следствия, виновник на грузовике доставлял крошку в пункт переработки, но не довез, а продал 30 тонн стороннему лицу.

Куда именно попала асфальтовая крошка, еще выясняется.

Ущерб оценили в 19 тысяч рублей.

Ведется расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Кража».

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