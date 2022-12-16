В Калужской области 53-летняя женщина перевозила в машине шесть килограммов наркотиков

В Калужской области направлено в суд уголовное дело 53-летней женщины из Москвы. Ее обвиняют в покушении на сбыт особо крупной партии наркотиков.

Москвичку задержали летом нынешнего года в Бабынинском районе, когда она везла в машине шесть килограммов наркотиков. Они были предназначены для перепродажи через закладки.

Женщине грозит до 20 лет лишения свободы.

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