В Калуге бывшего борца с коррупцией осудили за крупную взятку от управляющей компании

В четверг, 15 декабря, в Калуге вынесен приговор бывшему сотруднику отдела экономической безопасности и противодействия коррупции городского управления МВД. Его признали виновным в получении взятки в особо крупном размере и отправили в колонию строгого режима на восемь с половиной лет, сообщили в объединенной пресс-службе судов Калужской области.

Полицейский с июля 2020 по май 2021 года получал взятки от руководителя одной из управляющих компаний.

- Он оказывал организации общее покровительство и попустительство по службе, предупреждал о предстоящих проверках, принимал меры к непривлечению организации и должностных лиц к предусмотренной законом ответственности по различным поводам, способствовал проведению проверочных и иных мероприятий в отношении организаций-конкурентов управляющей компании, в целях оказания на них давления, дезорганизации их работы и снижения конкурентоспособности, - заявили в суде.

За 11 месяцев виновник получил от управляющей компании 2,4 миллиона рублей.

После освобождения бывший полицейский не сможет в течение пяти лет занимать должности в правоохранительных органах, связанные с исполнением организационно-распорядительных функций.

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