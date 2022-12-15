Калужанка попалась мошеннику при покупке коллекционных открыток
Жительница Калуги стала жертвой мошенника из соседнего региона при попытке купить коллекционные открытки известного художника. Об этом в четверг, 15 декабря, сообщили в региональном управлении МВД.
По версии следствия, открытки у 43-летнего мужчины были, но, получив деньги, он не стал их отправлять калужанке, а продал другому человеку.
Женщина лишилась 7000 рублей, а предполагаемому виновнику грозит до пяти лет лишения свободы.
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