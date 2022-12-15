Житель Калужской области задержан с крупной партией наркотиков
В Калужской области мужчине грозит до 20 лет колонии за торговлю наркотиками. В четверг, 15 декабря, о возбуждении уголовного дела сообщило региональное управление МВД.
У подозреваемого нашли крупную партию гашиша – 118 граммов.
В полиции считают, что он собирался продавать запрещенное вещество.
Сейчас ведется следствие.
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