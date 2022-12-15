Житель Калужской области за день схлопотал три уголовных дела

В Жиздринском районе на 47-летнего мужчину завели сразу три уголовных дела по одной и той же статье - «Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию». В четверг, 15 декабря, об этом сообщили в управлении МВД по Калужской области.

Сначала он поссорился с родственником и начал бить его. Тут же досталось их знакомому, который пытался остановить драку.

А по пути домой подозреваемый устроил конфликт и избил еще одного знакомого.

Ранее мужчина уже привлекался по административной статье за побои. Поэтому по каждому новому случаю возбудили уголовное дело.

Предполагаемый виновник находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до трех месяцев ареста.

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