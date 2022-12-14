В Калужской области вынесли приговор мужчине, закопавшему брата жены возле подъезда

В Калужской области вступил в силу приговор 30-летнему жителю Кирова. Он признан виновным в убийстве брата жены, сообщили в среду, 14 декабря, в региональном управлении Следственного комитета.

Преступление произошло в ночь на 4 мая нынешнего года. Виновник был пьян и поссорился с братом жены. Он выстрелил в родственника из охотничьего ружья, а потом закопал возле подъезда многоквартирного дома.

- Мужчина дал признательные показания, выдал следствию ружье и патроны, имеющие отношение к совершенному преступлению, - подчеркнули в СК.

Убийцу приговорили к восьми годам колонии строгого режима.

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