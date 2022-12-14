В Калуге начинается суд над мужчиной, нападавшим на женщин в Анненках в 2013 году

В Калуге направили в суд уголовное дело 36-летнего мужчины, которого обвиняют в нападениях на женщин в микрорайоне Анненки в декабре 2013 года. Одна из пострадавших скончалась, сообщили в среду в прокуратуре Калужской области.

Погибшую мужчину ударил металлическим прутом по голове.

Еще несколько ударов он нанес другой проходившей мимо калужанке. Забрав ее сумку, виновник убежал.

Задержать мужчину удалось несколько месяцев назад. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.