В Калужской области вынесен приговор двоим мужчинам, которые до смерти избили знакомого

Во вторник, 13 декабря, вынесен приговор двоим мужчинам, которые в июле до смерти избили знакомого в деревне Павловка Думиничского района. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Калужской области.

Виновники были пьяны и нанесли около 20 ударов руками и ногами. После этого один из преступников дважды ударил жертву по голове деревянной доской.

Один мужчина осужден на 10 лет колонии строгого режима, второй – на девять.

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