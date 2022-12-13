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Калужанка потеряла 290 тысяч рублей, пытаясь продать участок

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 13.12.2022 15:11 0 1563
Калужанка потеряла 290 тысяч рублей, пытаясь продать участок

Жительница Калуги стала жертвой мошенников, когда пыталась продать свой земельный участок. Во вторник, 13 декабря, об этом сообщили в управлении МВД по Калужской области.

Калужанка оставила объявление в интернете, и на него откликнулась женщина. Она предложила выслать задаток и попросила реквизиты.

Однако позже потенциальная покупательница рассказала, что перевести деньги у нее не получается, и передала телефон своему якобы родственнику. Мужчина начал инструктировать калужанку, как успешно завершить операцию, и выманил у нее пришедшие в смс коды. 

В итоге у жительницы Калуги списали ее деньги со счета. Всего женщина потеряла 290 тысяч рублей.

Сейчас ведется расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Мошенничество».

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 13.12.2022 15:11 0 1563
Тэги: криминал
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