Троих жителей Калуги обвиняют в организации подпольного казино
В Калуге дошло до суда дело об организации подпольного казино. Об утверждении обвинительного заключения во вторник, 13 декабря, сообщили в прокуратуре Калужской области.
По версии следствия, трое калужан организовали незаконный игорный клуб. За год они сумели заработать на этом около четырех миллионов рублей.
Попались предполагаемые виновники в ноябре 2020 года.
Им грозит до четырех лет лишения свободы.
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