Троих жителей Калуги обвиняют в организации подпольного казино

В Калуге дошло до суда дело об организации подпольного казино. Об утверждении обвинительного заключения во вторник, 13 декабря, сообщили в прокуратуре Калужской области.

По версии следствия, трое калужан организовали незаконный игорный клуб. За год они сумели заработать на этом около четырех миллионов рублей.

Попались предполагаемые виновники в ноябре 2020 года.

Им грозит до четырех лет лишения свободы.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.