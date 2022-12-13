В Калуге 19-летний парень тайком вводил своей подруге героин

В Калуге 19-летнего парня ждет суд по двум уголовным делам. Его подозревают в склонении к употреблению наркотиков и торговле запрещенными веществами. Во вторник, 13 декабря, об этом рассказали в прокуратуре Калужской области.

По версии следствия, молодой человек вводил героин девушке, с которой вместе жил, под видом обезболивающего.

Кроме того, калужанин пытался продать 210 граммов запрещенного вещества через закладки.

По одной статье виновнику грозит до пяти лет колонии, по второй – до 10 лет.

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