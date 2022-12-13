Житель Калуги зарегистрировал у себя в квартире больше 100 мигрантов

В Калуге 31-летнего мужчину подозревают в фиктивной регистрации мигрантов. Во вторник, 13 декабря, об этом сообщили в управлении МВД по Калужской области. Возбуждено уголовное дело.

Калужанин зарегистрировал у себя в квартире больше 100 иностранцев. Но никто из них там на самом деле не проживал.

Сейчас полиция выясняет, брал ли подозреваемый за свои услуги деньги.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.