В Калужской области три человека обвиняются в даче взятки сотруднику колонии

В Калужской области 63-летнего заключенного колонии в Сухиничах и двух его дочерей обвиняют в даче взятки сотруднику УФСИН. О завершении расследования во вторник, 13 декабря, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

- 27 февраля 2022 года осужденный и его дочери договорились о передаче сотруднику исправительного учреждения взятки за улучшение условий содержания, - пояснили в СК. - Сотрудник колонии получать деньги отказался, а осужденный-взяткодатель и его дочери-посредники задержаны с поличным при передаче 300 тысяч рублей. Преступление выявлено УФСБ России по Калужской области.

Обвиняемые дали признательные показания.

В ближайшее время дело рассмотрит суд.

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