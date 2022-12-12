В Калуге 55-летний мужчина задержан за убийство пенсионерки кусачками

В минувший четверг, 8 декабря, в квартире на улице Калужского Ополчения в Калуге двое калужан нашли тело своей 68-летней матери. В понедельник, 12 декабря, об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

- Обстановка в квартире, брызги крови свидетельствовали о криминальном характере происшествия, - заявили в СК. - Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

По подозрению в убийстве задержан 55-летний мужчина, которого ранее наняли для ремонтных работ. Нашли подозреваемого в гараже недалеко от места преступления, где он жил.

- Мужчина полагал, что у пенсионерки имеется крупная сумма денег и 8 декабря утром совершил ее убийство путем удушения в целях завладения имуществом, - говорится в комментарии следователей. - С места происшествия изъято предполагаемое орудие преступления - кусачки, по которым в кратчайшие сроки проведена генетическая экспертиза. Эксперты обнаружили на них кровь погибшей и следы пота подозреваемого.

Предполагаемый виновник ранее был судим, нигде не работает, не имеет регистрации и постоянного места жительства.

Сейчас ведется расследование.

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