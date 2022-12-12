Калуга Обнинск
Главная Новости Криминал
История Калуги Статьи

В Калуге 55-летний мужчина задержан за убийство пенсионерки кусачками

Дмитрий Ивьев , Фото: СК по Калужской области.
Опубликовано: 12.12.2022 16:30 0 934
В Калуге 55-летний мужчина задержан за убийство пенсионерки кусачками

В минувший четверг, 8 декабря, в квартире на улице Калужского Ополчения в Калуге двое калужан нашли тело своей 68-летней матери. В понедельник, 12 декабря, об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

- Обстановка в квартире, брызги крови свидетельствовали о криминальном характере происшествия, - заявили в СК. - Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

По подозрению в убийстве задержан 55-летний мужчина, которого ранее наняли для ремонтных работ. Нашли подозреваемого в гараже недалеко от места преступления, где он жил.

- Мужчина полагал, что у пенсионерки имеется крупная сумма денег и 8 декабря утром совершил ее убийство путем удушения в целях завладения имуществом, - говорится в комментарии следователей. - С места происшествия изъято предполагаемое орудие преступления - кусачки, по которым в кратчайшие сроки проведена генетическая экспертиза. Эксперты обнаружили на них кровь погибшей и следы пота подозреваемого.

Предполагаемый виновник ранее был судим, нигде не работает, не имеет регистрации и постоянного места жительства. 

Сейчас ведется расследование.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.

Дмитрий Ивьев , Фото: СК по Калужской области.
Опубликовано: 12.12.2022 16:30 0 934
Тэги: криминал следственный комитет
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей
загрузка комментариев
ОПРОС
Что вы ждете от нового учебного года? 
Всего проголосовало: 243
Новости партнеров
Как разделить военную ипотеку при разводе?
Какие запчасти для иномарок выбрать
Озеро Алаколь на машине: цены, лайфхаки, места ночевки

© 2007-2022 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

       

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru