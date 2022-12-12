Житель Калужской области шантажировал знакомую интимными подробностями

В Бабынинском районе 24-летнего мужчину обвиняют в вымогательстве. В понедельник, 12 декабря, о возбуждении уголовного дела сообщили в управлении МВД по Калужской области.

По версии следствия, он расстался с девушкой, а потом начал вымогать у той деньги, угрожая, что расскажет ее новому ухажеру некие интимные сведения.

За несколько месяцев девушка передала бывшему парню 81 тысячу рублей.

Предполагаемому виновнику грозит до четырех лет лишения свободы.

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