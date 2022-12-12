Жителю Калужской области вынесли приговор за убийство многодетной матери

28-летнего жителя Жиздринского района признали виновным в убийстве многодетной матери. Об этом в понедельник, 12 декабря, сообщили в прокуратуре Калужской области.

Преступление произошло в августе. Мужчина поссорился со своей 36-летней знакомой и несколько раз ударил ее ножом в шею.

Виновника отправили в колонию строгого режима на 11 лет.

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