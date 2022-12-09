Жителя Калуги отправили на принудительное лечение за убийство отца

В Калуге в пятницу, 9 декабря, вынесен приговор по делу об убийстве, которое произошло в апреле нынешнего года. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Калужской области.

Тогда молодой мужчина с ножом внезапно набросился на своих родителей. Они успели выбежать на улицу, отец умер от полученных травм.

- В рамках расследования уголовного дела в отношении молодого человека была проведена экспертиза, которая показала, что он страдает хроническим психическим расстройством, повлекшее совершение им данных деяний, - пояснили в суде.

Мужчину освободили от уголовной ответственности и отправили на принудительное лечение.

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