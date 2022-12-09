Жителя Калуги осудили за взлом страниц в социальных сетях и вымогательство

В Калуге мужчину признали виновным во взломе 17 страниц в социальной сети «ВКонтакте» и вымогательстве денег у их владельцев. Об этом в пятницу, 9 декабря, сообщили в объединенной пресс-службе судов Калужской области.

Виновник создавал фишинговые страницы и отправлял жертвам ссылки. Получив доступ к аккаунтам, он искал в переписках эротические фотографии, а потом угрожал их распространить и требовал от владельцев деньги.

Калужанина приговорили к трем годам лишения свободы условно. Приговор пока не вступил в силу.

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