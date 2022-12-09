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В Калужской области за год выявили 2700 коррупционных нарушений

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 09.12.2022 11:27 0 813
В Калужской области за год выявили 2700 коррупционных нарушений

В 2022 году в Калужской области выявлено больше 2700 коррупционных нарушений закона. В пятницу, 9 декабря, об этом в своем отчете сообщила региональная прокуратура.

В ведомстве напомнили о самых громких уголовных делах.

За злоупотребление должностными полномочиями осуждены экс-министр строительства и ЖКХ Калужской области и его заместитель.

За злоупотребление служебным положением, участие в преступном сообществе, осуществлявшем обналичивание денежных средств, осужден к 8 с половиной годам реального лишения свободы бывший начальник управления уголовного розыска регионального УМВД.

В превышении должностных полномочий и преступном покровительстве транспортной компании изобличен и уволен по утрате доверия заместитель начальника областного ГИБДД.

За взятку в 300 тысяч рублей при подписании актов фактически невыполненных работ к 7 годам реального лишения свободы со штрафом в 1,5 миллиона рублей приговорено должностное лицо областного управления капитального строительства.

За хищение бюджетных денежных средств к 4 годам реального лишения свободы осужден руководитель «Калугатеплосети».

- Результаты применения в регионе одной из самых эффективных мер по противодействию коррупции - обращение в доход государства имущества чиновника, который не может объяснить происхождение своих доходов, - отметили в прокуратуре. - В 2022 году удовлетворен судом иск прокурора области Константина Жилякова, и обращен в доход государства автомобиль, стоимостью более 3 миллионов рублей, принадлежавший бывшему и.о. начальника региональной Инспекции госстройнадзора. Продолжается судебное рассмотрение иска прокурора области о взыскании недвижимого имущества, стоимостью 7,5 миллиона рублей, приобретенного на неподтвержденные доходы супругом сотрудницы межрайонной налоговой инспекции.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 09.12.2022 11:27 0 813
Тэги: криминал
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