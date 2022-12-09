Три жителя Калуги оштрафованы за листовки с оправданием терактов

В Калуге три местных жителя оштрафованы по уголовной статье о публичных призывах к совершению терактов. В пятницу, 9 декабря, об этом сообщили в управлении ФСБ по Калужской области.

Как установил суд, виновники расклеивали в Калуге листовки с оправданием совершенного ранее теракта в Архангельской области.

В ФСБ отмечают, что они «в целях вовлечения молодежи в противоправную деятельность распространяли на территории города Калуги листовки идеологической субкультуры, способной сформировать угрозу безопасности государства».

Сумма не уточняется, но в ФСБ заявили, что это крупные штрафы. Даная уголовная статья предусматривает штраф от 100 до 500 тысяч рублей.

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