Калужанину грозит пожизненный срок за крупную партию наркотиков

В Калужской области полиция завершила расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 41-летнего мужчины. Ему грозит длительный срок или даже пожизненное заключение за торговлю наркотиками.

При обыске у калужанина нашли 2,7 килограмма запрещенного вещества.

Следствие считает, что он собирался продавать наркотики через закладки.

Кроме того, этого человека обвиняют в отмывании денег. От сообщника он получил в качестве предоплаты деньги в криптовалюте, которые потом перевел в рубли. Из всей суммы мужчины успел потратить 49 тысяч.

В ближайшее время по делу начнется суд.

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