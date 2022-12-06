Жителю Калужской области грозит четыре года колонии за самодельный пистолет

В Тарусе местного жителя подозревают в незаконном хранении оружия. Во вторник, 6 декабря, о возбуждении уголовного дела сообщили в управлении МВД по Калужской области.

По предварительным данным, у 31-летнего мужчины нашли переделанный пневматический пистолет.

Полиция выясняет, как оружие оказалось у этого человека и кто его переделал под огнестрельное.

Предполагаемому виновнику грозит до четырех лет лишения свободы.

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