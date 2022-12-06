В Калуге убитый сторож перед смертью сам избил оппонента

Как мы уже рассказывали, утром 5 декабря у дома №6а на Сиреневом бульваре в Калуге нашли тело 52-летнего мужчины. Подробности о расследовании во вторник сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Погибший был сторожем котельной. На его теле нашли резаные ранения.

- По версии следствия, между двумя мужчинами сначала произошла драка на улице, а затем потерпевшим получены смертельные резаные раны, - рассказали в СК. - Как полагает следствие, на видео, распространяемом в сети Интернет, запечатлен момент предшествующей убийству драки, где потерпевший наносит удары своему оппоненту.

Виновника сейчас ищут.

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