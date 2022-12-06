Калужанин записал разговор с телефонным мошенником

В «Народных новостях» на нашем сайте пользователь Зигмунд выложил запись разговора с мошенником, который представился сотрудником Следственного комитета.

Звонивший рассказал, что якобы возбуждено уголовное дело и начал спрашивать знаком ли калужанину такой-то человек. Но что-то пошло не так в сценарии преступника, когда калужанин сказал, что знаком.

После этого мошенник решил закончить разговор.

- Как много уже везде написано про звонки из банков, полиции, Следственного комитета и прочих интересных мест, - отметил наш читатель. - Когда уже будут приниматься меры по защите конфиденциальных данных граждан?

Напомним, недавно калужские следователи предупреждали о звонках мошенников от их имени.

А вы сталкивались с подобными звонками? Расскажите в комментариях.

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