Житель Калужской области осужден на восемь лет за попытку продать наркотики

В Калуге 33-летнего жителя Товарково осудили на восемь лет за попытку продать наркотики. Об этом во вторник, 6 декабря, рассказали в прокуратуре Калужской области.

В феврале мужчина купил 30 граммов героина, чтобы потом его перепродать. После этого виновника задержали.

Отбывать наказание преступник будет в колонии строгого режима.

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