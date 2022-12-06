Трое жителей Калуги приняли за проститутку 19-летнего парня

19-летний мошенник из Самары обманул троих жителей Калуги, которые пытались заказать проститутку. Об этом во вторник, 6 декабря, сообщили в управлении МВД по Калужской области.

На соответствующем сайте преступник оставил свой номер с фотографией девушки. Звонивших клиентов он женским голосом просил внести предоплату и оплатить страховку за квартиру. После этого молодой человек уже своим голосом говорил, что по вине заказчика заблокирован сайт и просил еще денег на возобновление его работы.

В общей сложности трое калужан перевели мошеннику 180 тысяч рублей, но интимных услуг так и не дождались.

По уголовной статье предполагаемому виновнику грозит до пяти лет лишения свободы.

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