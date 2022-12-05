В Калуге двое мужчин осуждены на шесть лет за попытку продать наркотики

В Калуге суд вынес приговор двум 23-летним мужчинам, которых признали виновными в попытке продать наркотики. В понедельник, 5 декабря, об этом сообщили в прокуратуре Калужской области.

Преступление произошло летом прошлого года.

У виновников нашли 80 граммов запрещенного вещества.

Калужан направили в колонию строгого режима на шесть лет.

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