Жителя Калуги дважды ударили ножом возле бара

В Калуге 36-летний мужчина задержан по подозрению в нанесении ножевых ранений другому человеку. Об этом в понедельник, 5 декабря, сообщили в управлении МВД по Калужской области.

Конфликт произошел возле бара.

Подозреваемый и его жертва не были знакомы, но выпивали в одном заведении. В какой-то момент 36-летний калужанин подошел к оппоненту, начал ссору и предложил выйти на улицу. Там мужчины подрались. Подозреваемый ушел, но чуть позже вернулся с ножом.

По предварительным данным, он дважды ударил оппонента и убежал.

Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

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