В Калуге женщина, уснувшая на кухне, осталась без телевизора

В воскресенье, 4 декабря, УМВД России по городу Калуге сообщает о возбуждении уголовного дела о краже.

Калужанка заявила в полицию, что у нее украли телевизор.

В рамках оперативных действий подозреваемого вычислили: это 22-летний судимый ранее сосед женщины.

Потерпевшая и подозреваемый проживают в одном блоке общежития. В один день они выпивали на общей кухне, женщина уснула за столом.

Предположительно, в этот момент парень пошел в комнату соседки и забрал телевизор.

После этого попросил у приятеля паспорт и, используя его, сдал телевизор в ломбард, а полученные деньги потратил.

Возбуждено дело о краже с незаконным проникновением в жилище. Фигуранту грозит до 6 лет лишения свободы.

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