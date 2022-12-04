В Калуге женщина, уснувшая на кухне, осталась без телевизора
В воскресенье, 4 декабря, УМВД России по городу Калуге сообщает о возбуждении уголовного дела о краже.
Калужанка заявила в полицию, что у нее украли телевизор.
В рамках оперативных действий подозреваемого вычислили: это 22-летний судимый ранее сосед женщины.
Потерпевшая и подозреваемый проживают в одном блоке общежития. В один день они выпивали на общей кухне, женщина уснула за столом.
Предположительно, в этот момент парень пошел в комнату соседки и забрал телевизор.
После этого попросил у приятеля паспорт и, используя его, сдал телевизор в ломбард, а полученные деньги потратил.
Возбуждено дело о краже с незаконным проникновением в жилище. Фигуранту грозит до 6 лет лишения свободы.
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