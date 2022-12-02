В Калужской области госслужащий нанял человека, который отбывал за него наказание

В Калужской области руководителя одного муниципальных унитарных предприятий обвиняют в служебном подлоге. Об этом в пятницу, 2 декабря, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

- Приговором суда осужденному за управление автомобилем в состоянии опьянения гражданину было назначено наказание в виде обязательных работ, - пояснили в СК. - Для отбывания наказания гражданин направлен в муниципальное предприятие, где должен был осуществлять работы по уборке площадей и тротуаров. По версии следствия, осуждённый, не желая отбывать наказание, договорился со своим знакомым и руководителем предприятия о том, что знакомый за плату будет убирать улицы за него, а табели учета рабочего времени на имя осужденного за якобы выполненные им работы направлялись в уголовно-исполнительную инспекцию.

На основании полученных табелей назначенное осужденному наказание было признано исполненным.

- Подлог документов повлек существенное нарушение интересов общества и государства - цели уголовного наказания в виде восстановления справедливости, исправления осуждённого и предупреждения совершения им новых преступлений достигнуты не были, - заявили в СК.

Предполагаемому виновнику грозит до четырех лет лишения свободы.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.