В Калужской области 29-летнего мужчину обвиняют в убийстве своей подруги

В Калужской области завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 29-летнего жителя Жиздринского района. Его обвиняют в убийстве 36-летней сожительницы, сообщили в пятницу, 2 декабря, в региональном управлении Следственного комитета.

Пара поссорилась днем 2 августа. И мужчина, и женщина в тот момент были пьяны. По версии следствия, обвиняемый ножом ударил свою подругу в шею. Женщина умерла на месте.

В ближайшее время начнется суд. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

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