Житель Калуги отдал мошенникам 4 миллиона рублей, пытаясь заработать на бирже

В Калуге еще один человек стал жертвой мошенников, пытаясь заработать на бирже. В пятницу, 2 декабря, об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Калужской области.

Мужчина нашел объявление в интернете и оставил заявку. С жителем Калуги связался преступник, который представился брокером. Он убедил калужанина вложить в фальшивую биржу не только все накопления, но и кредитные деньги.

Общий ущерб составил около 4 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Ведется расследование.

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