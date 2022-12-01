Житель Калуги отдал на лечение несуществующего ребенка 500 тысяч рублей

Полиция задержала 34-летнюю женщину из Краснодарского края, которую подозревают в мошенничестве. По версии следствия, житель Калуги перевел ей 500 тысяч рублей, сообщили в четверг, 1 декабря, в региональном управлении МВД.

Они познакомились в интернете. При этом женщина использовала чужую фотографию и указала в анкете меньший возраст, чем есть на самом деле.

Женщина придумала, что у нее есть больная дочь, и просила у калужанина деньги якобы на ее лечение. В общей сложности набралось полмиллиона.

Обман раскрылся, когда калужанин захотел приехать в гости к своей знакомой. Она удалила страницу и заблокировала телефон.

По статье «Мошенничество» предполагаемой виновнице грозит до шести лет колонии.

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