В Калужской области конфликт водителей закончился угрозами убийством и уголовным делом

В Козельске возбуждено уголовное дело после конфликта двух водителей на парковке. Об этом в четверг, 1 декабря, сообщили в управлении МВД по Калужской области.

По версии следствия, один из автомобилистов перекрыл проезд второму. Тот начал высказывать претензии и угрожать ножом. При этом подозреваемый заявлял, что убьет оппонента.

Возбуждено уголовное дело. Предполагаемому виновнику грозит до двух лет лишения свободы.

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