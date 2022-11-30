Житель Калуги сдал чужую машину на металлолом

В Калуге у местного жителя украли машину, которая стояла на улице. В среду, 30 ноября, об этом случае рассказали в управлении МВД по Калужской области.

По версии следствия, машину забрал 21-летний житель Калуги, который шел по улице и заметил авто.

Калужанин позвонил знакомому с эвакуатором и рассказал, что нужно перевезти автомобиль, который он купил. Также преступник написал записку от имени продавца с вымышленным именем, которую показал в скупке. В итоге машину у него приняли на металлолом.

Там ее и нашли полицейские.

Авто вернули собственнику. А подозреваемому по уголовному делу грозит до пяти лет лишения свободы.

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