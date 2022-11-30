Полиция опубликовала видео нападения на ювелирный магазин в Калужской области

Как мы уже рассказывали, в городе Киров Калужской области на прошлой неделе было совершено разбойное нападение на ювелирный магазин. В среду, 30 ноября, полиция опубликовала видео с камер наблюдения.

Преступник сначала попросил продавца показать несколько украшений, а потом достал пистолет и начал бить витрины.

Из магазина мужчина вынес более 100 ювелирных изделий на миллион рублей.

Задержали его на следующий день. Мужчине 34 года.

Часть украшений он уже успел продать. Некоторые сдал в скупку.

Сейчас ведется расследование уголовного дела. Предполагаемому виновнику грозит до 10 лет колонии.

Видео с камеры наблюдения.

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