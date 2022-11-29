В Калуге директор управляющей компании присвоил 250 тысяч рублей

В Калуге в отношении директора одной из управляющих компаний возбуждено уголовное дело за присвоение денег. Во вторник, 29 ноября, об этом сообщили в прокуратуре Калужской области.

По версии следствия, с 2017 года директор УК брал с жильцом домов деньги за электричество, но перечислял не все. Ущерб оценивается в 250 тысяч рублей.

Предполагаемому виновнику грозит до шести лет лишения свободы.

О какой именно управляющей компании идет речь, в прокуратуре пока не говорят.

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