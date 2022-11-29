В Калуге украли железную дорогу
В Калуге полиция возбудила уголовное дело о краже элементов железнодорожного полотна. Во вторник, 29 ноября, об этом сообщили в управлении МВД по Калужской области.
В преступлении подозревают двоих калужан. Мужчинам 28 и 29 лет.
По версии полиции, они в течение месяца приезжали к железной дороге, которую использовало одно из предприятий, и откручивали элементы полотна ключами. Металл они отвозили в скупку металлолома.
Общий вес похищенных изделий превысил три тонны. Ущерб оценивается в 860 тысяч рублей.
Ведется расследование по статье «Кража». Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде. Им грозит до пяти лет лишения свободы.
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