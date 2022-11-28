В Калужской области преступник вынес из ювелирного магазина украшений на миллион рублей

В минувший четверг в Кирове было совершено разбойное нападение на ювелирный магазин. В понедельник, 28 ноября, об этом сообщили в прокуратуре Калужской области.

По предварительным данным, мужчина угрожал оружием, забрал ювелирные украшений на миллион рублей и скрылся.

Задержали его на следующий день.

В понедельник суд арестовал предполагаемого виновника на два месяца – позже срок заключения под стражей может быть продлен. Ведется расследование.

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