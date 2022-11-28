Четыре жительницы Калужской области задержаны за организацию фиктивных свадеб с мигрантами

В Калужской области четыре женщины подозреваются в организации незаконной миграции. В понедельник, 28 ноября, об этом сообщили в региональном управлении МВД.

По версии следствия, с марта 2018 года по декабрь 2020-го они организовали девять фиктивных браков мигрантов с жительницами Калужской области. За это они получали деньги.

В ближайшее время дело начнет рассматривать суд. Женщинам грозит до семи лет лишения свободы.

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