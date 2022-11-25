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Житель Калуги отдал мошенникам миллион рублей, пытаясь заработать на бирже

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 25.11.2022 12:23 12 588
Житель Калуги отдал мошенникам миллион рублей, пытаясь заработать на бирже

В Калуге еще один человек стал жертвой мошенников. В пятницу, 25 ноября, об этом случае сообщили в управлении МВД по Калужской области.

В интернете калужанин увидел объявление о заработке на бирже. Он оставил заявку и дождался звонка сотрудницы этой компании. 

Она рассказала ему о вариантах инвестиций и переключила на помощника. Тот объяснил, как создать аккаунт и перевести деньги.

Чтобы пополнить счет и получить большую прибыль, житель Калуги даже оформил кредит.

Только спустя некоторое время он понял, что имел дело с мошенниками.

В общей сложности калужанин потерял миллион рублей.

Полиция возбудила уголовное дело. Сейчас ведется расследование.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 25.11.2022 12:23 12 588
Тэги: криминал полиция
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