Житель Калуги отдал мошенникам миллион рублей, пытаясь заработать на бирже

В Калуге еще один человек стал жертвой мошенников. В пятницу, 25 ноября, об этом случае сообщили в управлении МВД по Калужской области.

В интернете калужанин увидел объявление о заработке на бирже. Он оставил заявку и дождался звонка сотрудницы этой компании.

Она рассказала ему о вариантах инвестиций и переключила на помощника. Тот объяснил, как создать аккаунт и перевести деньги.

Чтобы пополнить счет и получить большую прибыль, житель Калуги даже оформил кредит.

Только спустя некоторое время он понял, что имел дело с мошенниками.

В общей сложности калужанин потерял миллион рублей.

Полиция возбудила уголовное дело. Сейчас ведется расследование.

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