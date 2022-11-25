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В Калуге 59-летний мужчина задержан за убийство в центре города

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 25.11.2022 08:40 0 1202
В Калуге 59-летний мужчина задержан за убийство в центре города

Вечером в четверг, 24 ноября, прокуратура Калужской области сообщила о взятии под стражу 59-летнего жителя Калуги, которого подозревают в убийстве.

Преступление произошло в центре города в августе нынешнего года. Тело погибшего нашли на улице в районе улицы Тульской.

На данный момент известно лишь, что задержали подозреваемого 23 ноября. Ранее он был судим.  Обстоятельства совершения преступления в прокуратуре пока не раскрывают.

Ведется расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Убийство».

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 25.11.2022 08:40 0 1202
Тэги: криминал прокуратура
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